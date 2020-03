Anche San Marino aderisce alla campagna #iostoacasa e lancia l'hashtag #proteggisanmarino

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:27 - 10 Marzo 2020

L'ospedale di Stato di San Marino.

Anche a San Marino sono state emanate “Misure urgenti di contenimento da Covid-19”, la patologia trasmetta attraverso il Coronavirus. Tra queste ci sono nuove disposizioni per l’accesso alle strutture sanitarie in vigore dalla giornata di mercoledì 11 marzo. Nell'ordine:



L’ accesso all’ospedale sarà consentito solo dalla scalinata principale con un duplice percorso differenziato, per separare il personale dipendente Iss dagli utenti. A tutti i cittadini che si recheranno in Ospedale sarà misurata la temperatura corporea con termometro laser e personale medico presente all’ingresso effettuerà una breve intervista;



Il pre-triage sarà effettuato nella tenda pneumatica allestita all'esterno dell'ospedale per tutte le persone che si recheranno autonomamente in Pronto soccorso;



L' accesso alla casa di riposo alla Fiorina è consentito solo al personale in servizio . Le visite agli ospiti dovranno essere autorizzate dalla direzione della struttura;



. Le visite agli ospiti dovranno essere autorizzate dalla direzione della struttura; Da oggi la farmacia di Cailungo è raggiungibile solamente dallo sportello posto all’esterno. Per gli assistiti con problemi di mobilità, si consiglia l’accesso alle altre farmacie del territorio. L’apertura notturna è affidata alla Farmacia di Borgo Maggiore.

In merito alle diverse raccolte fondi e di volontà di effettuare donazioni. Nel ringraziare fin da ora per queste lodevoli iniziative, si conferma che, tra cui quella della SUMS dal titolo #StiamoUnitiMutuamenteSolidali, e che verranno a breve comunicate sul sito dell’ISS ( www.iss.sm ). Per informazioni contattare l’URP all’indirizzo di posta elettronica urp@iss.sm