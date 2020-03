Coronavirus, cibo e medicinali a domicilio: l'iniziativa gratuita a San Leo

Attualità

San Leo

| 17:19 - 10 Marzo 2020

Generi alimentari.

La cooperativa "Fer-menti Leontine" si è organizzata per trasportare, in modo gratuito, medicinali e generi alimentari di prima necessità ai cittadini di San Leo che non possono provvedervi autonomamente, senza ovviamente entrare in contatto diretto per motivi igienici. In questo modo vengono aiutate anche le attività commerciali che possono rimanere aperte e gestire gli acquisti a distanza. I cittadini di San Leo possono contattare le attività commerciali qui sotto indicate per procedere all'ordine che verrà consegnato a domicilio.



Minimarket di Olei 0541 916283

Alimentari Isidora 0541 916266

Macelleria Gabrielli (San Leo) 339 3735716

Farmacia Tomei (San Leo) 0541 916160