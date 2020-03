VIDEO Rimini: spostamenti non necessari, scattano i controlli e le sanzioni

Attualità

Rimini

| 16:48 - 10 Marzo 2020

In tutto il territorio riminese sono scattati, nelle ultime ore, serrati controlli da parte delle forze dell'ordine su tutte le strade e nelle autostrada, per verificare il rispetto delle normative emergenziali adottate dal governo Conte. Per chi viola le limitazioni agli spostamenti la sanzione è prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale, ovvero “inosservanza di un provvedimento di un’autorità”, con una pena che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro. I cittadini devono presentare un'autocertificazione o compilare la stessa in presenza delle forze dell'ordine, al momento del controllo.