Rimini: stop a tutti voli all'aeroporto "Federico Fellini" fino al 3 aprile

Attualità

Rimini

| 16:15 - 10 Marzo 2020

Annullati tutti i voli dopo l'entrata in vigore del Dpcm.

Per l'emergenza coronavirus, voli interrotti all'aeroporto Federico Fellini di Rimini, almeno fino al prossimo 3 aprile. Le compagnie di bandiera Albawings (Albania) e Pobeda (Russia) hanno annullato tutti i voli dopo l'entrata in vigore delle misure emergenziali adottate dal governo Conte. Già nelle scorse settimane le compagnie straniere avevano dimunuito il loro numero di voli settimanali all'aeroporto Fellini. AirRiminum ha comunicato che l'aeroporto rimarrà aperto, anche senza voli, in attesa di indicazioni da parte di Enac e delle autorità preposte.