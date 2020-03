San Marino: quattordici casi in più di positività al coronavirus

Attualità

| 14:11 - 10 Marzo 2020

Il dirigente dell’Authority sanitaria di San Marino, Gabriele Rinaldi..

Sono 60 i casi di positività al Covid-19 nella Repubblica di San Marino (14 i casi in più rispetto alla giornata di ieri, lunedì 10 marzo). Le persone ricoverate in ospedale sono 34, sei in terapia intensiva in condizioni stazionarie; 26 quelle in isolamento a domicilio (dieci di esse presso il centro Colore del Grano). Sono undici i tamponi in attesa di riscontro; le quarantene sono 176, 119 quelle terminate. In caso di disturbi da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37.5 è necessario contattare telefonicamente il proprio medico curante oppure la Guardia Medica e non bisogna recarsi al Pronto Soccorso, ai Centri Salute o agli ambulatori decentrati.

Per aggiornamenti sulle nuove misure emanate dal Governo e in vigore da oggi fino al 6 Aprile consultare i siti istituzionali e per informazioni contattare il numero 0549 994001 oppure la Centrale Operativa Interforze allo 0549 888888 per eventuali segnalazioni.