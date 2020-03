Strade più sicure a San Giovanni in Marignano con un finanziamento da 150 mila euro

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:27 - 10 Marzo 2020

L'incrocio su cui verrà costruita la rotatoria.

Il Comune di San Giovanni in Marignano ha ottenuto un finanziamento statale da 150 mila euro su una spesa complessiva di 200 mila per la messa in sicurezza delle strade comunali.



L’intervento più rilevante sarà la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Longlaville e via Pianventena con l’inserimento di una rotatoria, i cui lavori inizieranno nella prossima estate. Comprende anche la realizzazione di nuovi posti auto sulla via Pianventena, per permettere la sosta dei genitori che vanno a prendere i figli alla Scuola Secondaria Inferiore, nonché come integrare i posti auto del Palazzetto comunale durante le partite.



Come già annunciato, sarà anche messo in sicurezza l’attraversamento di Santa Maria in Pietrafitta che si trova sulla provinciale, sulla scorta di quanto già attuato lungo la via Al Mare.



Nei prossimi mesi, compatibilmente con le disposizioni di Legge, sarà ripreso il percorso partecipativo con i cittadini per il completamento della riqualificazione della zona di via Marecchia, interessata negli scorsi mesi da interventi sulle fognature ed il rifacimento dell’acquedotto. I lavori, infatti, sono al momento sospesi, in attesa dei prescritti assestamenti del manto stradale.



L’Amministrazione si sta adoperando per una messa in sicurezza di tutto il territorio comunale a partire dalle situazioni più urgenti e pianificando gli interventi per i prossimi mesi, sempre cercando di reperire quante più risorse possibili dai trasferimenti di Stato e Regione.