Si allenano in una palestra aperta nonostante i divieti: sei denunciati a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 10:56 - 10 Marzo 2020

Carabinieri (immagine di repertorio).

Da fuori comune vanno ad allenarsi in una palestra che sarebbe dovuta essere chiusa: sei denunciati. I Carabinieri di Cattolica hanno iniziato gli stringenti controlli per il rispetto del DPCM per contrastare la diffusione del coronavirus. I militari hanno denunciato il titolare di una palestra per non averla tenuta chiusa e altre cinque persone che si stavano allenando all'interno, incuranti delle disposizioni previste dal decreto.



I militari hanno verificato anche il traffico in ingresso ed in uscita e il rispetto degli orari di chiusura degli esercizi pubblici. I Carabinieri ricordano che tutte le persone controllate dovranno avere la documentazione che provi l'esigenza di spostamento. In assenza sarà fatta sottoscrivere una autocertificazione.



I militari ricordano inoltre che le autocertificazioni "in parola" non sono titoli che autorizzano a circolare " e pertanto non verranno rilasciate preventivamente da alcuna autorità. Il cittadino, in caso di controllo, salvo quanto ribadito in precedenza, sarà chiamato a produrre in loco l’autocertificazione."