Coronavirus: denunciato nonno di Montiano, porta via i nipoti da Rimini

Rimini

| 08:21 - 10 Marzo 2020

Sono intervenuti i carabinieri.

E' andato a prendere i nipoti a Rimini per portarli "al sicuro" fuori dalla zona "arancione" a Cesena. Un anziano residente a Montiano è stato denunciato dai Carabinieri di Gambettola. L'uomo ha violato le disposizioni che vietano di sconfinare in province sottoposte a restrizioni. Dopo aver portato i nipoti nella sua abitazione, aveva raccontato il suo gesto forse a troppe persone. La conseguenza è stata che qualcuno ha avvisato i Carabinieri che hanno chiesto conto all'anziano della situazione. Il nonno rischia ora una multa o anche l'arresto. Per chi viola le limitazioni agli spostamenti la sanzione è prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale, ovvero “inosservanza di un provvedimento di un’autorità”, con una pena che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro.