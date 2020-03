Arte e bellezze di Rimini e della regione tra podcast e visite virtuali nell'epoca del Coronavirus

Turismo

Domus del Chirurgo.

Poter passeggiare tra le bellezze e l'arte in Emilia Romagna anche in queste convulse giornate di reclusione forzata.

Travel Emilia Romagna il blog ufficiale dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione ha pubblicato un elenco, in continuo aggiornamento, di materiale da ascoltare o guardare per portare le bellezze regionali direttamente a casa. Audioguide, visite virtuali, podcast, app e tutto quello che può permettere di scoprire e riscoprire il patrimonio artistico locale e, magari, far venire la voglia di visitarlo una volta conclusa l'emergenza coronavirus.

"Non vogliamo indurre le persone a viaggiare in questi giorni delicati" scrivono i redattori "ma lo facciamo anche perché dell’Emilia-Romagna c’è tanto da scoprire anche “da lontano” grazie alla rete, e noi lo vogliamo valorizzare."