FOTO Pauroso scontro, auto va fuori strada e si ribalta. Due feriti

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 20:51 - 09 Marzo 2020

L'Opel finita fuori strada, foto Amato Ballante.

Una Fiat 500 e una Opel Kuga si sono scontrate violentemente lungo la provinciale 17 che da San Giovanni in Marignano porta a Morciano di Romagna. L'incidente è avvenuto lunedì attorno alle 18.45.



Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, la 40enne giungeva da Cattolica a bordo della sua Opel e stava procedendo in direzione Morciano, quando ha incrociato gli pneumatici con il 70enne alla guida della Fiat. L’ impatto è stato inevitabile e violento, tanto che la Opel si è ribaltata ed è finita fuori strada. I due conducenti sono stati entrambi trasportati all'ospedale Infermi di Rimini ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco.



Foto di Amato Ballante