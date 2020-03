Coronavirus: il vescovo di Rimini sospende funerali, cresime e matrimoni

Attualità

Rimini

| 19:26 - 09 Marzo 2020

Chiese vuote al tempo del coronavirus.

A seguito del comunicato della Presidenza Cei dell’8 marzo 2020 che recita: “La Chiesa che vive in Italia e, attraverso le diocesi e le parrocchie si rende prossima a ogni uomo, condivide la comune preoccupazione, di fronte all’emergenza sanitaria che sta interessando il Paese. Rispetto a tale situazione, la Cei – all’interno di un rapporto di confronto e di collaborazione – in queste settimane ha fatto proprie, rilanciandole, le misure attraverso le quali il Governo è impegnato a contrastare la diffusione del coronavirus.

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrato in vigore quest’oggi, sospende a livello preventivo, fino a venerdì 3 aprile, sull’intero territorio nazionale le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. L’interpretazione fornita dal Governo include rigorosamente le sante Messe e le esequie tra le cerimonie religiose”.



Il Vescovo di Rimini dispone che:

1. In merito alla celebrazione delle Esequie dei defunti

a) Sono sospese le veglie funebri con convocazione pubblica presso la chiesa parrocchiale o le case dei familiari dei defunti

b) Il ministro ordinato può recarsi in forma privata presso il defunto per una preghiera, in casa o all’obitorio

c) È da evitare in modo assoluto l’uso della chiesa parrocchiale. Si raccomanda ai parroci di celebrare al cimitero il rito di commiato come previsto dal Rituale per le Esequie senza la celebrazione della Messa.

d) La s. Messa esequiale sarà concordata con la famiglia a tempo opportuno al termine dell’emergenza

e) Il parroco avvisi per tempo la famiglia delle disposizioni attuali.

2. Come detto nel Comunicato Cei, tutte le ss. Messe feriali e festive sono sospese fino al 3 aprile 2020. Per il resto, si confermano le disposizioni date settimana scorsa.



Inoltre, alla luce della situazione che si è venuta configurando sono annullati gli incontri coi cresimandi e genitori previsti per le prossime domeniche.

Sono altresì sospese le seguenti iniziative diocesane:

Consiglio Presbiterale, previsto per mercoledì 18 Marzo

Assemblea di Presbiterio, prevista per venerdì 20 Marzo

Le iniziative vocazionali: “Caffè Parola Buffet” (14 marzo); L’albero della vita (15 marzo)

Iniziative culturali promosse dall’Issr

Ritiro diocesano delle famiglie e dei fidanzati, domenica 15 marzo

Campo-lavoro missionario previsto per il 27/28 marzo

Ritiro Spirituale coi diaconi, previsto per il 21/22 Marzo