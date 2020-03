Stavano partendo per le vacanze in Tunisia: denunciati dieci turisti provenienti da Rimini

Cronaca

| 19:24 - 09 Marzo 2020

I 10 riminesi erano in partenza dall'aeroporo di Bologna.

Erano pronti per la vacanza in Tunisia e, senza tener conto dell'emergenza Coronavirus, una decina di turisti provenienti da Rimini sono stati denunciati per violazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per limitare il contagio da Covid 19. Il gruppo è stato fermato dalla Polizia di Frontiera all'Aeroporto Marconi di Bologna.

I turisti, che avevano lasciato il loro territorio inserito nelle cinque 'zone chiuse' dell'Emilia-Romagna sono stati denunciati e invitati a fare ritorno a casa. In questa situazione di emergenza, sono state messe in atto misure di sorveglianza anche all'Aeroporto Marconi che, benchè si trovi a Bologna, serve comunque tutto il territorio regionale e non solo. Sono stati predisposti controlli, da parte degli agenti, sulle residenze di provenienza dei viaggiatori e possono partire solo coloro che, con un'autocertificazione, dimostrano che le ragioni del viaggio sono quelle consentite dal decreto.