Rimini: coronavirus, i contagiati continuano a crescere. Altri 50

Attualità

Rimini

| 19:00 - 09 Marzo 2020

Piazza Tre Martiri vuota a Rimini.

Nella serata odierna (lunedì 9 marzo) l’Ausl ha comunicato i dati aggiornati sull’evoluzione della situazione sanitaria, segnalando che ad oggi risultano 164 pazienti positivi a coronavirus comunicati dalla Regione.

Il dato numerico complessivo, sopra riportato, include 161 residenti in provincia di Rimini, ai quali si aggiungono il cittadino residente fuori regione, il cittadino sammarinese, purtroppo deceduto, e un’altra cittadina residente fuori regione.

Rispetto a quanto comunicato ieri si riscontra un incremento di 50 casi di residenti in provincia di Rimini, di cui 29 uomini e 21 donne. Di questi, 11 sono ricoverati in ospedale e 39 risultano a domicilio in quanto privi di sintomi o con sintomi molto leggeri.

Anche in questo caso, così come giovedì scorso, va precisato che il dato fa riferimento alle ultime 36 ore.

Sono 3 le persone ricoverate in ospedale per Covid 19 e dimesse in data odierna. È stato, infine, comunicato dall’Ausl il decesso di un paziente, di 76 anni d’età, avente varie patologie pregresse. Sono circa 850, infine, le persone in quarantena volontaria obbligatoria.