Coronavirus, ciclisti: attenzione, è assolutamente vietato spostarsi fuori provincia

Attualità

Rimini

| 18:33 - 09 Marzo 2020

Norme coronavirus anche per i cicloamatori.

Sono tanti gli sportivi delle “due ruote” e anche per loro scattano le restrizioni per il Coronavirus: è assolutamente vietato infatti per i ciclisti effettuare giri in fila indiana e in gruppo, ci si può allenare in solitaria, ma non si dovrà lasciare la provincia di Rimini. I cicloamatori e i professionisti in allenamento dovranno attenersi alle norme, sono previsti infatti anche per loro i controlli dalle pattuglie delle forze dell’ordine, se “colti in fallo”, verranno denunciati. Basterà non “sconfinare”, gli allenamenti e le gite non sono vietate, basta rispettare le norme e avere buon senso. A raccomandarlo è il Comando dei Carabinieri.