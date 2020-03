Rimini, dipartimento sanità pubblica: ecco gli ambulatori aperti

Attualità

Rimini

| 17:28 - 09 Marzo 2020

Ambulatori Infermi di Rimini.

Si comunica che, già da domani, martedì 10 marzo, per il dipartimento sanità pubblica di Rimini resteranno aperti solo gli ambulatori di Riccione (il martedì sia per certificazioni inderogabili sia per vaccinazioni), Novafeltria (esclusivamente certificazioni inderogabili), Rimini per certificazioni inderogabili e vaccinazioni.

Per certificazioni inderogabili si intendono: contrassegni disabili solo per utenti che debbano effettuare terapie salvavita in ospedale; porto d'armi solo chi lo deve utilizzare per motivi di lavoro; patenti nautiche solo per chi la utilizza per motivi di lavoro; idoneità addetti alla sicurezza.



E’ inoltre temporaneamente sospesa l'attività ambulatoriale di Medicina dello Sport finalizzata al rilascio della certificazione medico sportiva.

Sarà cura del personale sanitario avvertire gli utenti dell'annullamento dell'appuntamento.