Emergenza Coronavirus: i Centri per l’impiego chiudono al pubblico e ricevono solo su appuntamento

Rimini

| 15:04 - 09 Marzo 2020

Per garantire il rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", la direzione dell'Agenzia regionale per il lavoro ha disposto la chiusura immediata di tutti i Centri per l’impiego.

I cittadini potranno accedere agli uffici solo su appuntamento, da fissare registrandosi al portale regionale Lavoro per te (http://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te).



Per la sicurezza di tutti e nel rispetto delle norme di prevenzione, si chiede agli utenti di presentarsi all’appuntamento solo se in buone condizioni di salute (nessun sintomo di malattie respiratorie, tosse e starnuti), senza accompagnatori (non saranno ammessi nei locali dell’ufficio), senza minori al seguito (non saranno ammessi ai locali dell’ufficio).

Gli operatori saranno comunque a disposizione, per informazioni e assistenza telefonica, ai seguenti numeri:

Centro per l’impiego di Rimini: 0541.446211 - 446209

Centro per l'impiego di Riccione: 0541.446260 - 446266

Ufficio per il Collocamento mirato: tel. 0541.446208 - 446227- 446233



I lavoratori a cui serve il modello C2 (percorso lavoratore) possono accedere al portale Lavoro per te della Regione dove, previa abilitazione ai servizi amministrativi, è possibile scaricarlo in autonomia. È possibile anche richiederlo con mail o fax: impiego.rimini@regione.emilia-romagna.it - impiego.riccione@regione.emilia-romagna.it - fax 0541.202005.



Si ricorda che le offerte di lavoro, i corsi di formazione, avvisi e aggiornamenti sono consultabili sul sito www.agenzialavoro.emr.it/rimini



La chiusura degli uffici sarà valida fino a nuove disposizioni dell’Agenzia Regionale.