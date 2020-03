Emergenza Coronavirus: le misure dell’amministrazione per gli uffici pubblici del comune di Riccione

Attualità

Riccione

| 14:54 - 09 Marzo 2020

Il Municipio di Riccione.

L’Amministrazione Comunale di Riccione ha messo a punto le misure necessarie a tutela dei dipendenti e dei servizi resi alla cittadinanza. Verranno garantiti esclusivamente i servizi essenziali. L’attività di sportello e di ricevimento del pubblico verrà comunque assicurata ai cittadini con le seguenti modalità: prioritariamente mediante utilizzo delle tecnologie informatiche, telefonicamente o in caso di necessità ed urgenza mediante appuntamento. E’ sospesa l’attività degli uffici IAT. Sospesa l’apertura del sabato mattina. Sospesa la distribuzione dei bidoncini per la differenziata. Servizi solo su prenotazione e solo se urgenti anche per Geat e Palacongressi. Saranno altresì sospesi i mercati settimanali Mercatino dell’Arboreto e Mercato del venerdì (come da DPCM del 8 marzo 2020).

Garantiti i servizi essenziali.



UFFICI DEMOGRAFICI E TUTTE LE PRATICHE

Per gli uffici demografici, si comunica che saranno chiusi al pubblico fino a nuove disposizioni È garantito il servizio nei seguenti orari (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il giovedì con orario continuato fino alle 17.00) solo ed esclusivamente per le seguenti pratiche su prenotazione:



STATO CIVILE

dichiarazione di nascita;

denunce di morte;

conferme per accordi di separazione e divorzio già ricevuti.



È possibile contattare il numero: 0541/608345







ANAGRAFE

Carta di identità solo se scaduta o rubata e solo se la persona non sia in possesso di altro documento di identità;

richiesta residenza alla scadenza del temine per accedere alle agevolazioni fiscali prima casa;

richiesta iscrizione di coloro che sono senza residenza perché cancellati per irreperibilità;

autentica di firma su dichiarazione per assegni insoluti;

dichiarazione sostitutiva eredi in caso di successione;

certificato per documentare la residenza in modo da poter accedere alle zone sorvegliate;

ompilazione dei moduli per la pensione estera.

È possibile contattare il numero: 0541/608339



UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

È possibile contattare il numero: 0541/608301





Per tutti gli altri servizi è fondamentale telefonare e solo ed esclusivamente per pratiche urgenti.





I NUMERI AI QUALI FARE RIFERIMENTO PER I TRIBUTI



IMU

0541 608288

0541 608280

0541 608392

IDS

0541 608392

TARI

0541 608260

0541 608225

0541 608251

0541 608314

0541 608327