San Marino, +13 casi positivi e un altro decesso per Coronavirus nella piccola Repubblica

Attualità

Repubblica San Marino

09 Marzo 2020

Dalla conferenza stampa di aggiornamento sui numeri di positivi al Coronavirus.

Crescono a 49 i casi di persone positive al Coronavirus nella Repubblica di San Marino, di cui 36 ricoverati in ospedale. Sono +13 rispetto ai 36 registrati domenica. Di esse sei sono in rianimazione (una donna e cinque uomini), 30 in degenza moderata e 13 a domicilio. Ad oggi sono due i decessi registrati, quindi uno in più rispetto al fine settimana.



In tutto sono stati effettuati 92 i tamponi di cui 34 negativi, 51 positivi, 7 in attesa di esito. Complessivamente sono 164 le quarantene domiciliari sui contatti stretti, compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario. In tutto 102 quelle già terminate.



Il Gruppo per l’emergenza, anche a nome del Segretario di Stato Roberto Ciavatta, esprime vicinanza e sentimenti di vivo cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici del nostro concittadino di 92 anni venuto a mancare nella serata di ieri.



Si ricorda alla cittadinanza che in caso di disturbi da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37.5 è necessario contattare telefonicamente il proprio medico curante oppure la Guardia Medica e non bisogna recarsi al Pronto Soccorso, ai Centri Salute o agli ambulatori decentrati.



Per aggiornamenti sulle nuove misure emanate dal Governo e in vigore da oggi fino al 6 Aprile consultare i siti istituzionali e per informazioni contattare il numero 0549 994001 oppure la Centrale Operativa Interforze allo 0549 888888 per eventuali segnalazioni.