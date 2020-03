Coronavirus, lo sportello per le attività produttive riceve solo per casi urgenti L'invito è di rivolgersi agli sportelli solo in caso di effettiva necessità

Attualità Riccione | 12:00 - 09 Marzo 2020 Contattare gli uffici pubblici in via telematica o telefonica. L’amministrazione comunale di Riccione, richiamandosi al buon senso della cittadinanza, raccomanda di rivolgersi agli sportelli solo in caso di effettiva necessità o di scadenza non rinviabile prediligendo l’utilizzo del telefono o dei mezzi telematici. Nel caso di consegna di documentazione si consiglia di utilizzare la casella di posta elettronica certificata PEC suap.riccione@legalmail.it oppure l’indirizzo di posta elettronica attivitaeconomiche@comune.riccione.rn.it.

Fino al termine dello stato di emergenza.



SUAP dalle ore 10 0541 426011-12-13

Portale tematico impresainungiorno.gov.it