Cattolica, cede cocaina a un giovane riminese: trovato con quasi 2mila euro in contanti

Cattolica

| 10:02 - 09 Marzo 2020

Soldi e materiale sequestrato a casa dello spacciatore.

Spacciava in pieno centro a Cattolica, beccato dai Carabinieri dopo aver appena ceduto lo stupefacente ad un cliente. E' successo domenica sera. Un 25enne di origine albanese, residente a Cattolica è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri lo hanno trovato mentre cedeva la sostanza ad un ragazzo del luogo. Il giovane è scappato immediatamente e non è stato identificato. Lo spacciatore invece è stato bloccato e perquisito: addosso aveva 5 dosi di cocaina, circa3 grammi. A casa tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente e 1900 euro in banconote di vario taglio, frutto dell'atività di spaccio. Arrestato verrà processato per direttissima.