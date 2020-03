Caos Decreti Conte, i Comuni riminesi cercano di fare chiarezza con precisazioni e iniziative

Attualità

Cattolica

| 09:11 - 09 Marzo 2020

Foto da internet.

Nel cercare di attenersi il più possibile alle misure fissate dai tre Decreti Conte in materia di contenimento dell’emergenza Coronavirus, i Comuni del Riminese stanno cercando di tranquillizzare i propri cittadini con comunicazioni e iniziative volte a fare chiarezza e a garantire servizi laddove garantiti e consentiti, a dispetto di chi pensa che con queste limitazioni debba fermarsi tutto.





Consegne a domicilio

Uffici comunali

Ilinvece sta per pubblicare l’economiche territoriali che possano effettuare il servizio didella spesa e dei medicinali. Questo per garantire alle persone non in grado di spostarsi di poter comunque essere rifornite con i beni primari, ma anche per garantire a chi effettua quei tipi di servizi di poter lavorare, dal momento che i Dpcm ancora lo permettono.Si invitano pertanto le attività che svolgono tale servizio dibenziriccardo@cattolica.netnome dell’attività commerciale, indirizzo e telefono, l’elenco dei prodotti che possono essere trasportati e gli orari, con le modalità e gli eventuali costi relativi alla consegna.Il sindaco dia Ronny Raggini invita con una lettera i propri cittadini «per tutta la durata delle misure precauzionali a rivolgersi aglie solo in caso di effettiva necessità o urgenza. I servizi che non hanno carattare di urgenza o sottoposti a termine perentorio sono momentaneamente sospesi. Gli uffici comunali risponderanno al telefono negli orari di apertura consueti e ove possibile si invitano i cittadini di avvalersi degli strumenti telematici (mail, pec…) per la trasmissione e la richiesta delle documentazioni». Per informazioni o chiarimenti si può scrivere a urp@comune.poggiotorriana.rn.it o chiamare lo 0541 629701.Anche l’raccomanda di rivolgersi agli sportelli solo in caso di effettiva necessità o di scadenza non rinviabile prediligendo l’utilizzo del telefono o dei mezzi telematici. Nel caso di consegna di documentazione si consiglia di utilizzare la casella di posta elettronica certificata suap.riccione@legalmail.it oppure l’indirizzo di posta elettronica attivitaeconomiche@comune.riccione.rn.it fino al termine dello stato di emergenza.Si allinea la sindaca di Coriano Domenica Spinelli ricordando che l’e. La prima cittadina poi ringrazia «per gli sforzi che tutti stiamo facendo devono mirare a limitare al massimo la possibilità di contagio, la particolare situazione non può assolutamente essere sottovalutata, il rischio a cui si può andare incontro metterebbe in serio pericolo le persone più vulnerabili. E’ per questo che faccio nuovamente appello alla responsabilità di tutti».