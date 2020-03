Tennis, Bertuccioli vince il doppio nel torneo Open di Rivoli Torinese

Sport

Continuano a recitare una parte da protagonisti gli allievi della San Marino Tennis Academy nei tornei Open BNL di pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia. Dopo la semifinale raggiunta dieci giorni fa da Andrea Picchione sui campi del Match Ball Firenze Country Club di Bagno a Ripoli, sfiorando il pass per Roma, le porte del Foro Italico si sono aperte per Federico Bertuccioli.

Il 21enne pesarese, da tempo seguito sul Titano da coach Giorgio Galimberti (a sua volta protagonista a Cagliari come vice di Corrado Barazzutti, capitano di Coppa Davis, nel vittorioso incontro con la Corea del Sud), ha infatti conquistato il successo in doppio, al fianco di Federico Maccari, nel torneo Open BNL del Green Park di Rivoli Torinese, che metteva in palio un posto per le “pre-quali” degli Internazionali d’Italia.

Nel capoluogo piemontese, nel club dove fa base Lorenzo Sonego con il suo team guidato dal maestro “Gipo” Arbino, Bertuccioli e il tennista toscano, ex portacolori del Ct Massa Lombarda in serie A1, dopo aver sconfitto per 6-2 6-2 nei quarti i 2.3 Turco-Roggero, in semifinale hanno superato i 2.4 Zanada-Felline per 6-4 7-5, poi hanno completato l’opera domenica in finale vincendo un bel match contro la coppia formata dal genovese Alessandro Ceppellini e dal piemontese Pietro Rondoni con il punteggio di 6-3 6-7 (3) 10/6.

Davvero una bella soddisfazione per l’allievo della San Marino Tennis Academy, che per il secondo anno consecutivo si è meritato il diritto di calcare un palcoscenico prestigioso come quello romano, uno dei sogni nel cassetto per tanti professionisti della racchetta.