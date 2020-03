Locali pieni e lungomare affollato, il coronavirus non ferma Rimini "Zona Arancione"

Attualità

Domenica pomeriggio, con il Dpcm ancora "fresco" di stampa e le norme in fase di chiarimento, tantissime persone hanno affollato il lungomare di Rimini, specialmente la zona porto. Le immagini di cittadini a spasso per la "palata" e nei dintorni e i parcheggi affollati hanno fatto il giro del web. Le restrizioni relative al contrasto alla diffusione del Covid-19, prevedono di uscire solo se strettamente necessario e di mantenere una distanza di un metro tra le persone sia in giro che nei locali. Le immagini hanno invece mostrato, per alcune zone, l'esatto contrario. Tanti i commenti negativi tra cittadini ed istituzioni: tutti puntano il dito sulla mancanza di buon senso di chi ha cercato di rendere una domenica "qualsiasi" quella che doveva essere invece una giornata di grande attenzione. Tra l'esorcizzare la paura del contagio cercando di fare "la vita di prima" e la possibilità di diventare veicoli della trasmissione del virus, lo spazio è davvero poco, sicuramente meno di un metro.