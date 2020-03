Coronavirus Rimini, oggi 9 casi in più: 6 uomini e 3 donne

Attualità

Rimini

| 20:19 - 08 Marzo 2020

L’Ausl precisa che sono circa 700 le persone attualmente in quarantena.

Si sono susseguite nel corso della giornata odierna varie riunioni in videoconferenza tra la Prefettura ed i vari soggetti pubblici competenti al fine di approfondire le modalità applicative del nuovo Dpcm 8 marzo 2020 e garantire l’osservanza delle relative prescrizioni.

Secondo i dati aggiornati forniti dall’Ausl Romagna in merito alla situazione sanitaria, risultano 113 pazienti positivi a coronavirus comunicati dalla Regione.

Di questi 111 sono residenti in provincia di Rimini. A tale dato numerico si aggiungono il cittadino residente fuori regione ed il cittadino sammarinese purtroppo deceduto.

Rispetto a quanto comunicato ieri vi è un incremento di 9 casi di residenti in provincia di Rimini, ovvero 6 uomini e 3 donne. Di questi pazienti 4 sono ricoverati in ospedale e 5 sono a domicilio in quanto privi di sintomi o con sintomi molto leggeri.

Infine, l’Ausl precisa che sono circa 700 le persone attualmente in quarantena.

Si invitano i cittadini alla rigorosa osservanza delle prescrizioni del Dpcm 8 marzo 2020 confidando nel massimo senso di responsabilità a tutela della salute della collettività.