Meteo: sul riminese lunedì cieli nuvolosi, poi tempo in miglioramento e temperature miti

| 18:29 - 08 Marzo 2020

Il bollettino meteo per il 9, 10, 11 marzo.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 08/03/2020 ore 16:30



Lunedì 9 Marzo



Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: sporadiche sui rilievi nel pomeriggio, nevose oltre i 1000/1100 metri di quota. Assenti altrove salvo isolati piovaschi nelle ore pomeridiane.

Temperature: in aumento nei valori minimi compresi tra +4°C e +5°C, massime stazionarie, comprese tra +10°C e +13°C.

Venti: deboli, in prevalenza orientali.

Mare: poco mosso, localmente mosso in serata.

Attendibilità: alta.



Martedì 10 Marzo



Stato del cielo: Irregolarmente nuvoloso per transito di nubi alte stratificate.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in diminuzione nei valori minimi, compresi tra +3°C e +5°C, in aumento nei valori massimi, compresi tra +11°C e +14°C.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali al mattino, in rotazione da Est nel pomeriggio.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Mercoledì 11 Marzo



Stato del cielo: Sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, valori minimi compresi tra +4°C e +7°C, valori massimi compresi tra +16°C e +18°C.

Venti: deboli dai quadranti meridionali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



LINEA DI TENDENZA: La settimana proseguirà all’insegna di condizioni stabili almeno fino a Sabato 14 Marzo, con temperature che si porteranno sopra la media del periodo e che nelle aree di pianura interna potranno toccare o lievemente superare i +20°C. Maggiore nuvolosità a ridosso del week-end con incremento della variabilità da Domenica 15 Marzo.

