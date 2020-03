Basket B, Albergatore Pro - Teate Basket Chieti rinviata: FIP e Lega fermano i campionati di A2 e B

Sport

Rimini

| 18:00 - 08 Marzo 2020

Rinviate le partite di basket di serie A2 e serie B.







Albergatore Pro – Teate Basket Chieti che si sarebbe dovuta svolgere martedì al Flaminio a porte chiuse alle ore 18,30, non si giocherà. E' stata rinviata a data da destinarsi.



A seguito del Decreto PCDM firmato nella notte scorsa, a conseguenza delle disposizioni in esso contenute, infatti, Lega Nazionale Pallacanestro, ribadendo quanto già era stato richiesto nella giornata di venerdì, ed in accordo con Settore Agonistico FIP, rende noto quanto segue.

– Le gare in calendario nella giornata di oggi e che coinvolgono Società che svolgono attività nelle zone rosse, o che prevedono la presenza di squadre avversarie che provengono da zone rosse, vanno intese come annullate.

– Le gare in calendario nella giornata di oggi e che coinvolgono Società non residenti nelle zone rosse, e che prevedono la presenza di squadre che non provengono da zone rosse, restano confermate in calendario, con disputa a porte chiuse.

– Nel caso in cui sussistano problematiche legate al settore arbitrale, il CIA valuterà possibilità di sostituzioni sulle designazioni già operate.

– Qualora, per partite regolarmente in calendario, dovessero emergere fatti nuovi legati alla stessa emergenza in atto, le Società, previo accordo tra loro, possono farne comunicazione urgente a Settore Agonistico FIP, e per conoscenza a Lega Nazionale Pallacanestro, per provvedere ad ulteriori sospensioni di gare.

– Da domani i campionati di Serie A2 e Serie B vanno intesi come sospesi, fino a data da destinarsi.