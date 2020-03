Tiro a volo, Coppa del Mondo: la titana Alessandra Perilli argento nel Fossa

Sport

Repubblica San Marino

| 17:44 - 08 Marzo 2020

Alessandra Perilli.

La gara di Fossa donne della prima 'tappa' di Coppa del Mondo di tiro a volo, in corso a Nicosia, è stata vinta dalla polacca Sandra Bernal, d'oro con il punteggio di 44/50 davanti alla rappresentante di San Marino Alessandra Perilli, d'argento con 43/50, e alla spagnola Fatima Galvez, di bronzo con 32/40. Alla finale delle migliori sei ha preso parte anche l'azzurra Federica Caporuscio, carabiniere di Roma, che alla fine si è piazzata sesta con 16/25. Male l'altra azzurra in gara, la 'figlia d'arte' Fiammetta Rossi, che ha chiuso in 32/a posizione. Lunedì la titana gareggerà in coppia con Gian Marco Berti. Per lui, poi, ci sarà la gara di trap maschile, in programma mercoledì e giovedì.