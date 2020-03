Calcio C, il giocatore della Reggiana Favalli positivo al Coronavirus

Sport

Rimini

| 15:39 - 08 Marzo 2020

Primo caso in serie C di Coronavirus: il calciatore della Reggiana Alessandro Favalli.





Primo caso di Coronavirus in serie C. Riguarda la Reggiana. Colpito il calciatore Alessandro Favalli, che nei giorni scorsi si era sottoposto a tampone a cui è risultato positivo. A dare la comunicazione è stata la società granata: “Preso atto degli esiti clinici sugli accertamenti ai quali è stato sottoposto Alessandro Favalli presso l’Ospedale Maggiore di Crema, Reggio Audace F.C. comunica che il calciatore – attualmente in buone condizioni di salute – è risultato positivo al Covid-19. La società è attiva per le dovute comunicazioni agli enti sanitari del territorio e si prepara a seguire nel prossimo periodo la profilassi indicata”.

In attesa di sapere gli esiti degli esami cui è stato sottoposto Favalli, la società granata aveva interrotto gli allenamenti per quattro giorni fino a sabato.A questo punto, è inevitabile il rinvio del derby contro il Modena in calendario per sabato. L’ufficialità del rinvio della gara è attesa nei prossimi giorni.