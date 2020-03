Il look di Tatiana Perhinschi, cardiologa e artista curata da Morena Pratelli dell'Hair Fashion

Attualità

Cattolica

| 14:32 - 08 Marzo 2020

La cardiologa Tatiana Perhinschi.

Di Amato Ballante



Abbiamo già scritto in passato della dottoressa Tatiana Perhinschi, bravissima Cardiologa alla Casa di Cura Montanari di Morciano di Romagna e non solo, quindi volevo chiederle le ultime novità sulla sua carriera professionale nonchè artistica, ma lei ha risposto che in questa intervista non vuole parlare di se ma di una persona, per lei speciale, Morena Pratelli.

Tatiana, oltre ad essere una bravissima Cardiologa, nelle sue vene, scorre sangue d'artista e per apparire sempre in perfetto look, da diverso tempo, ha scoperto un posto chiamato Hair Fashion a Cattolica, in via Carducci, dove opera una bravissima acconciatrice di nome Morena con uno staff di collaboratrici eccezionali.

Ed ora mi parla della sua prediletta acconciatrice Morena Pratelli.

La conoscenza della dottoressa Perhinschi con Morena è avvenuta cinque anni fa a Cattolica, dove ha sede il suo negozio, nel quale entrò per farsi fare un'acconciatura. Poco tempo dopo la sua conoscenza, la nonna della Morena, fu ricoverata nel reparto di competenza della dottoressa Tatiana, nella Clinica Montanari di Morciano di Romagna e da li nacque una grande amicizia, oltre alla stima reciproca per le loro competenze.

Quindi, entrata in confidenza con la sua parrucchiera di fiducia, Tatiana ha scoperto che Morena già a 12 anni iniziò a lavorare in un negozio di parrucchiera, pertanto, ha accumulato una lunga esperienza nel settore delle acconciature, della professionalità e rispetto verso i propri clienti, che ha trasmesso al fidato ed esperto staff, sia a livello di gentilezza, di competenza, di comportamento, di serietà e di squadra come se fossero una sola famiglia !

Poichè la dottoressa Perhinschi, da qualche tempo, avendo una bella voce ed un innato talento artistico, prima di esibirsi in pubblico o di girare scene nei film, come potete notare nelle foto di Tatiana, si affida per le varie acconciature, alle abili mani della signora Morena all'Hair Fashion di Cattolica.