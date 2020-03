San Marino: contagiati da Coronavirus sono 36, dieci in più

Attualità

A San Marino sono stati accertati 36 casi positivi al Covid-19, dieci in più rispetto alla giornata di ieri (sabato 7 marzo), come riferito dal Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie. Nessuno dei dieci pazienti è in condizioni gravi. Rimangono in rianimazione cinque pazienti (quattro uomini e una donna), venti quelli ricoverati nell'ala di isolamento (sei donne e 14 uomini). In isolamento domiciliare ci sono undici persone (sette donne e quattro uomini). Non c'è nessun sammarinese ricoverato in ospedali fuori da San Marino. Il numero dei tamponi sale a 77: undici in attesa di esito. Quarantene: quelle terminate sono 101 (+36 rispetto a ieri), quelle totali sono 121 (-16 rispetto a ieri).