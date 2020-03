Coronavirus: Sergio Casabianca in diretta streaming su Facebook

Eventi

Savignano sul rubicone

| 17:47 - 07 Marzo 2020

Sergio Casabianca, diretta facebook domenica 8 marzo ore 20.

Il Paese si è letteralmente fermato. Ciò che sta succedendo sta provocando paura e ansia in tutta Italia e i cittadini, spaventati e preoccupati, escono lo stretto necessario. Per questo, Sergio Casabianca, grande cantautore romagnolo ha deciso, per la seconda volta in questo mese, di deliziare in un modo simpatico e originale, la domenica sera di tutte quelle persone che in maniera volontaria o meno, sono costrette a rimanere nelle proprie abitazioni. Domenica 8 marzo, proprio per la festa della donna, andrà in scena sulla pagina facebook dell’autore, una favolosa diretta dalla Signora Filippina con antiche origini cesenati, che alle ore 20.00, come si faceva un tempo quando per le varie calamità naturali non era possibile uscire, ci racconterà una meravigliosa favola.

Sara Ferranti