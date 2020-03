Santarcangelo: privilegiare contatti telefonici e online per i servizi comunali

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:04 - 07 Marzo 2020

Municipio di Santarcangelo.

Sulla base delle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute per contrastare la diffusione del Covid-19, l’Amministrazione comunale di Santarcangelo ha disposto una serie di misure riguardanti il funzionamento e l’accesso agli uffici comunali. In particolare, l’invito è di privilegiare i canali di contatto telefonici e online, riducendo l’accesso agli uffici comunali solamente in caso di effettiva necessità.



L’Amministrazione comunale ricorda infatti che attraverso i servizi online disponibili sul sito internet del Comune (www.comune.santarcangelo.rn.it), l’uso della posta elettronica certificata (pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it) e i contatti telefonici (centralino 0541/356.111, Sportello al Cittadino 0541/356.356 o attraverso i numeri diretti dei diversi uffici) è possibile ottenere la quasi totalità dei servizi senza doversi necessariamente recare in Municipio.



Sulla base di valutazioni relative a ogni specifica situazione, inoltre, potranno essere definite modalità organizzative di riduzione dell’afflusso e dello stazionamento degli utenti negli uffici comunali, fino alla sospensione dei servizi ritenuti differibili. Dovranno altresì essere evitate situazioni di affollamento nei locali e nelle sale d’attesa, limitando il numero di utenti in base all’ampiezza dei locali stessi per garantire la distanza di almeno un metro fra le persone. Qualora si dovessero verificare assembramenti, gli utenti dovranno attendere il loro turno all’esterno e non sostare nelle sale d’attesa.

Da diversi giorni, tutti gli uffici comunali sono dotati di dispositivi igienizzanti a disposizione sia del personale che dei cittadini, mentre per il servizio di pulizia dei locali sono utilizzati prodotti conformi alle disposizioni normative per il contrasto della diffusione del Covid-19. Inoltre, gli uffici comunali sono dotati di una specifica segnaletica al fine di rispettare e mantenere la distanza indicata fra operatori e utenti, nonché di osservare le norme di comportamento per una corretta condotta igienico-sanitaria.



Tutte le informazioni e la modulistica inerenti i servizi forniti dal Comune e dall’Unione di Comuni Valmarecchia sono disponibili anche online nella sezione “Servizi al cittadino” del sito www.comune.santarcangelo.rn.it.



I numeri telefonici degli uffici con maggior numero di utenti.



Centralino 0541/356.111

Sportello al Cittadino (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Servizi demografici e cimiteriali) 0541/356.356

Polizia Locale di Vallata 0541/624.361

Servizi Scolastici 0541/356.258

Servizi Sociali 0541/356.234

Sportello Unico per le Imprese 0541/356.281

Sportello Unico per l’Edilizia 0541/356.320

Ufficio Tributi 0541/356.265

Servizi Tecnici 0541/356.232



Pronto intervento guasti illuminazione pubblica e semaforica 800/978447

Pronto intervento guasti rete idrica e fognature 800/713900



Per segnalazioni e reclami è possibile utilizzare i seguenti canali

Inviare mail all’indirizzo urp@comune.santarcangelo.rn.it

Telefonare al numero 0541/356.356

Inviare segnalazione via web: www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi-online/segnalazioni-e-reclami

Tramite smartphone scaricando l’app Rilfedeur