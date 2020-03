Rimini Calcio, senza reti il test al Neri contro il Cattolica SM. A Fermo si gioca sabato alle ore 15

Sport

Rimini

| 12:42 - 07 Marzo 2020

Gerardi ha sfiorato il gol contro il Cattolica SM.



E’ terminato a reti bianche l’allenamento congiunto che questa mattina, al “Romeo Neri”, il Rimini di mister Giovanni Colella ha effettuato assieme al Cattolica Sm allenato dall’ex biancorosso Emmanuel Cascione. Nella prima frazione i padroni di casa hanno colpito due legni con Gerardi, bella la sua girata sulla traversa, e Arlotti, la cui conclusione si è stampata all’incrocio dei pali. Non hanno giocato Mendicino e Letizia, reduci da infortuni. Per i biancorossi, dopo una intensa di settimana di lavoro agli ordini di mister Colella e dello staff tecnico, un buon test in vista della ripresa del campionato in programma sabato 14 nella trasferta di Fermo a porte chiuse (ore 15). La preparazione del Rimini riprenderà lunedì pomeriggio. Ricordiamo che il Rimini sarà di scena al Romeo Neri mercoledì 18 marzo alle 18,30 contro il Fano e domenica 22 marzo a Pesaro (ore 17,30).



Il tabellino

RIMINI (4-3-2-1): Meli (30′ pt Sala, 15′ st Barone); Ambrosini (1′ st Messina), De Vito (1′ st Paramatti), Codromaz (1′ st Cavallari), Silvestro (1′ st Santovito); Remedi (1′ st Finizio), Cigliano (15′ st Semprini), Montanari (1′ st Pari); Arlotti (15′ Pecci), Palma (15′ Picascia); Gerardi (1′ st Ortolini). All.: Colella.

CATTOLICA SM (3-4-3): Aglietti (1′ st Guido Piai, 30′ st Colonna); Ferraro, Maggioli (1′ st Drudi), Guarino; Croci (1′ st Bajic), Gaiola (1′ st Cannoni), Pasquini (15′ st Nsingi), Notariale (1′ st Barellini); Abouzziane (1′ st Stallone), Morga, Merlonghi (1′ st Okoli). All.: Cascione.