Coriano, approvato il primo piano triennale delle opere pubbliche per il 2020-2022

Attualità

Coriano

| 11:31 - 07 Marzo 2020

Roberto Bianchi assessore ai lavori pubblici.

E’ stato approvato il piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022 in conformità agli schemi del D.M. 16 gennaio 2018, n.14.

L’articolo 3 del D.M. 14/2018 dispone che il piano triennale e il relativo elenco annuale contengano le opere per le quali sia stato approvato almeno uno studio di fattibilità tecnico economico dell’intervento, le opere elencate nel DUP verranno comprese nel piano non appena avranno il primo grado di progetto.



490’000 euro sono le risorse destinate per il 2020, precisamente 240’000 euro per il completamento del marciapiede Coriano-Passano e 250’000 euro per il primo stralcio della pista ciclabile sterrata da Ospedaletto fino al parco del Marano.



Nel DUP per il 2020 ci sono altri 390’000 euro per opere in fase di progettazione, 175’000 euro sono programmate per il 2021 per la riqualificazione dei centri sportivi di Ospedaletto e Mulazzano.



“Dopo anni di completa priorità per la manutenzione straordinaria delle strade – afferma Roberto Bianchi (assessore ai lavori Pubblici) - iniziano ad investire risorse oltre che per completare la sistemazione delle strade rimanenti anche per interventi su marciapiedi, piste ciclabili e campi sportivi. Parallelamente continuano le progettazioni degli ampliamenti dei cimiteri del territorio ed è imminente l'inizio lavori di ampliamento al cimitero di Passano. Continuiamo come da nostro programma con lavori sostenibili senza assolutamente creare nuovi debiti.”