Cristian non ce l'ha fatta, è morto il motociclista 45enne riminese

Attualità

Rimini

| 09:35 - 07 Marzo 2020

Nel riquadro Cristian Canducci di 45 anni.

Non ce l'ha fatta il motociclista riminese Cristian Canducci di 45 anni, rimasto vittima di un pauroso incidente giovedì nella tarda mattinata a Serravalle di San Marino. L'uomo è deceduto la scorsa notte nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale "Bufalini" di Cesena in seguito alle gravissime lesioni riportate dopo lo scontro con una Golf che stava procedendo nella stessa direzione. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l'auto stava svoltando sulla via Rancaglia e la moto, probabilmente in fase di sorpasso, ha centrato in pieno la fiancata anteriore sinistra. Un urto violentissimo: nonostante la sua abilità, Cristian non è riuscito ad evitare l’ostacolo. Cristian Canducci, titolare dell’omonima officina, lascia moglie e due figlie di 11 e 16 anni.