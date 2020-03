Coronavirus: i nuovi 25 contagiati riminesi di età compresa tra 39 e 93 anni, nessuno grave

Attualità

Rimini

| 19:08 - 06 Marzo 2020

In tutti 91 contagiati nella Provincia di Rimini, più altri due pazienti da fuori Provincia.

Secondo i dati aggiornati forniti oggi (venerdì 6 marzo) dall’Ausl sono complessivamente 93, ad oggi, i casi di cittadini risultati positivi al nuovo Coronavirus nel riminese. Sono compresi, tra i 93, il cittadino sammarinese deceduto e il cittadino residente fuori regione ricoverato all'Ospedale di Rimini. Si è registrato un incremento di 25 casi: 16 pazienti maschi e a 9 donne, di età compresa tra i 39 e i 93 anni. Di questi pazienti 15 sono a casa in isolamento volontario domiciliare poiché senza sintomi o con sintomi lievi e 10 sono stati ricoverati in ospedale, sebbene con sintomi non gravi.

Oggi sono stati dimessi altri 2 pazienti.