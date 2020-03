Rimini Calcio, sabato alle 10,30 test col Cattolica SM al Romeo Neri: ore 10,30 a porte chiuse

Sport

Rimini

| 17:18 - 06 Marzo 2020

Sabato test al Neri a porte chiuse Cattolica SM.

Il Rimini F. C. rende noto che sabato, alle ore 10.30 allo stadio "Romeo Neri", i biancorossi di mister Giovanni Colella effettueranno un allenamento congiunto con il Cattolica SM, formazione militante nel campionato di Serie D.

La seduta si svolgerà a porte chiuse, nel rispetto del Dpcm del 4 marzo 2020 che dispone nel dettaglio le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 2019 e rispettando l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera c del decreto medesimo. Il Cattolica SM, che avrebbe dovuto recuperare il match interno col Vastogitardi martedì 11 e poi domenica 15 a porte chiuse, nel fine settimana non scenderà in campo come tutta la serie D.