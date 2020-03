Senza assicurazione e con patente scaduta, scappa all'alt: scatta verbale da 1000 euro

Cronaca

Riccione

| 15:29 - 06 Marzo 2020

Polizia Municipale (foto di repertorio).

Inverte la marcia e fugge a gran velocità alla vista del punto di controllo di una pattuglia della Polizia Locale. E’ successo a Riccione, ieri pomeriggio (giovedì 5 marzo) verso le 17.30, in via Toscana dove agenti della polizia locale, impegnati in un servizio di controllo del territorio, insospettiti dalla brusca inversione di marcia di una Volvo di colore scuro, hanno attivato i lampeggiati dell’auto di servizio e si sono messi all'inseguimento della vettura sospetta, bloccandola dopo circa 1 km, in via Empoli.



L’automobilista, un 44enne residente a Riccione, ma domiciliato a Rimini, è risultato alla guida con la patente scaduta, senza documenti e senza assicurazione RC Auto. Inoltre dal controllo successivo dei dati, il 44enne è risultato anche persona da identificare a seguito di una querela di parte dopo un incidente stradale con feriti non gravi, avvenuto poco tempo fa a Rimini. Dal luogo dell’incidente infatti l’automobilista, che al suo attivo ha anche un’altra recente multa presa a febbraio per guida senza assicurazione, si sarebbe allontanato senza lasciare le proprie generalità e senza prestare soccorso. All’automobilista ieri la polizia locale di Riccione oltre a notificare il verbale di identificazione a seguito di querela di parte per l’incidente di Rimini, ha anche notificato il verbale delle sanzioni amministrative per mancata assicurazione (868 euro) per la patente scaduta (158 euro) e per documenti non al seguito (84 euro), per una multa totale di 1110 euro da pagare entro 60 giorni. Ovviamente è anche scattato il sequestro dell'autovettura.