Rimini: prosegue stop alle messe feriali, Chiese comunque aperte

| 15:26 - 06 Marzo 2020

Da sinistra il vescovo Francesco Lambiasi e il vicario generale Maurizio Fabbri.

Ad integrazione della Comunicazione dei Vescovi dell'Emilia Romagna, il vicario generale della Diocesi di Rimini, Maurizio Fabbri, aggiunge alcune esplicitazioni e suggerimenti pastorali utili per la Diocesi di Rimini.



In merito alla celebrazione delle Messe Feriali ci si attiene alle disposizioni precedenti, per cui non si celebreranno Messe feriali né nelle chiese parrocchiali, né nelle rettorie e santuari della diocesi. Questo vale sia per i luoghi chiusi sia per quelli all’aperto. Sarà possibile invece la celebrazione “a porte chiuse” nelle cappelle di case religiose solo per i membri della comunità religiosa che vi risiede.



«La non celebrazione dell'Eucarestia festiva o feriale può diventare una preziosa occasione per educare le persone alla preghiera anche in altre forme. Lasciare aperte le chiese invitando le persone ad una visita per la preghiera personale. Offrire dei tempi di adorazione eucaristica con esposizione dell’eucarestia. Come sacerdoti, dedicare del tempo per fermarci in chiesa e offrire a chi lo desideri la possibilità di confessarsi o di un dialogo spirituale», spiega il vicario generale Maurizio Fabbri.



In merito alla visita e comunione ai malati, visto l’alto rischio di infezioni che colpisce specialmente persone anziane e malate, si suggerisce ai sacerdoti di attendere la chiamata dei familiari o della persona stessa.