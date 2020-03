Coronavirus: discoteche chiuse, il sindacato chiede aiuti economici

Attualità

Rimini

| 15:20 - 06 Marzo 2020

Festa in discoteca (foto di repertorio).

Il Silb (Sindacato degli imprenditori dei locali da ballo) chiede aiuti economici per la categoria dei locali notturni, dopo i provvedimenti statali di chiusura a seguito delle misure precauzionali finalizzate al contenimento dei contagi da Covid-19. Tar questi: la sospensione dei versamenti di ritenute, contributi, premi, contributi previdenziali assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria, la sospensione dei diritti d'autore arretrati e la cassa integrazione in deroga. «Paghiamo le bollette o paghiamo i nostri dipendenti? Noi preferiremmo pagare i nostri dipendenti», attacca il presidente del Silb Emilia Romagna, Gianni Indino, che lamenta un'altra criticità: «Bar, ristoranti, circoli privati, discobar hanno operato in barba a tutte le disposizioni che venivano date a noi».