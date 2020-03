Trovato con un etto e 300 grammi di cocaina, arrestato 28enne albanese a Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:37 - 06 Marzo 2020

Cocaina (foto di repertorio).

Ieri sera (giovedì 5 marzo) la Squadra Mobile della Polizia di Rimini ha arrestato un 28enne albanese per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La sezione Antidroga ha svolto accertamenti sul giovane e al termine delle attività di indagine lo ha fermato per un controllo in via Pomposa. Con sé aveva due involucri con oltre 10 grammi di cocaina. La successiva perquisizione di un appartamento diverso da quello di residenza ha permesso alla Polizia di rinvenire, all'interno di un giubbotto, un maxi involucro con altri 107 grammi di cocaina, altri due involucri con 18 grammi della stessa sostanza stupefacente e una bilancia digitale di precisione. Tutto sequestrato, assieme a 350 euro, somma ritenuta il provento dell'attività di spaccio. Il 28enne si trova ora agli arresti domiciliari.