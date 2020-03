Prefettura di Rimini: controlli e denunce penali per chi non rispetta la quarantena Coronavirus

Attualità

Rimini

| 14:04 - 06 Marzo 2020

Sede della Prefettura di Rimini.

L’Unità di crisi, attivata presso la Prefettura di Rimini, in accordo con le amministrazioni comunali della Provincia di Rimini, comunica che sono stati attivati i necessari controlli, al fine di garantire il rispetto di tutte le misure precauzionali atte a contrastare la diffusione del Covid-19, secondo quanto disposto dal DPCM 4 marzo 2020.

Alla luce dell’evolversi della situazione sanitaria l’Unità di crisi valuterà le modalità di intervento volte a garantire l’efficacia delle misure adottate.

In particolare, la massima attenzione sarà rivolta al monitoraggio sulla osservanza delle necessarie indicazioni igienico sanitarie da parte delle persone poste in quarantena, essendosi verificati negli ultimi giorni (alcuni casi di violazione di quanto disposto a tutela della salute pubblica e della collettività.

Si ricorda che il mancato rispetto delle obbligatorie prescrizioni di legge in materia prevede la segnalazione-denuncia penale all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Si invitano i cittadini alla rigorosa osservanza delle indicazioni governative sottolineando che sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria ogni violazione perseguibile penalmente a tutela della salute dei cittadini.