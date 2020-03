Coronavirus, annullata la gara di ciclismo Coppi e Bartali

Sport

Gatteo

| 12:30 - 06 Marzo 2020

Annullata la Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, il GS Emilia comunica che la Settimana Internazionale Coppi e Bartali con partenza e arrivo nel territorio romagnolo in programma dal 25 al 29 marzo è annullata. Il Gruppo Sportivo Emilia, in accordo con le istituzioni preposte e le amministrazioni comunali interessate dalle tappe, si è già attivato per ricollocare la gara nel calendario internazionale Uci. Seguiranno ulteriori comunicazioni anche in merito alla collaborazione tecnica con il Gran Premio Industria e Commercio di Larciano per il quale l’Uc Larcianese ha già richiesto una nuova data.