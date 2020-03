Variazioni di bilancio a Coriano: assunti 2 operai, soldi per illuminazione, sport e tempo libero

Attualità

Coriano

| 11:14 - 06 Marzo 2020

Gianluca Ugolini vicesindaco ed assessore al bilancio del Comune di Coriano.

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione del triennio 2020-2022 il Consiglio Comunale riunitosi martedì 3 marzo ha approvato la prima variazione di bilancio del 2020.



Si tratta di una variazione di oltre 490.000 euro attraverso i quali sono stati inseriti a bilancio le maggiori entrate derivanti dalla concessione di un’area per tomba di famiglia, per 100.000 euro e per maggiori trasferimenti erariali di circa altri 100.000 euro.



Tali risorse, insieme all’applicazione di quote di avanzo, sono state utilizzate per finanziare ulteriori servizi, tra i quali annoveriamo il servizio di manutenzione attraverso l’assunzione di n. 2 operai a tempo determinato per sei mesi; le risorse per il salario accessorio del personale e la previdenza complementare del personale di vigilanza per circa 20.000 euro; l’affidamento di incarichi esterni per istruire le pratiche di condono edilizio e per la progettazione delle opere pubbliche per circa €140.000 euro; interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione pubblica, 75.000 euro; interventi di informatizzazione dell’ente; maggiori spese sul sociale 22.000 euro circa; maggiori spese per sport e tempo libero 25.000 euro.



Gianluca Ugolini (vicesindaco ed assessore al bilancio): “Stiamo affrontando una mole di lavoro veramente importante ed impegnativa sotto il profilo degli investimenti. Il documento unico di programmazione elenca una serie corposa di interventi su tutte le frazioni e per questo sono stati investiti fondi ulteriori per le progettazioni delle opere pubbliche. C’è tanto lavoro da fare ma siamo fiduciosi e certi di continuare a raggiungere i risultati nell’interesse dei cittadini.”