Weekend tutto dedicato alla donna con menù speciale dello chef Silver Succi

Eventi

Rimini

| 10:58 - 06 Marzo 2020

Chef Silver Succi.

Un weekend interamente dedicato alla donna, con un menù inedito che lo chef Silver Succi ha elaborato per l’occasione, pensando alle donne incrociate lungo il suo cammino.



Il Quartopiano Suite Restaurant celebra la Festa della Donna con un viaggio gastronomico tra profumi ed emozioni che comincerà con l’aperitivo di benvenuto per proseguire con la prima portata, la sogliola Mimosa con crostacei, accompagnata da un cuore di lattuga e fagiolini. Il viaggio entrerà poi nel vivo con il tagliolino gratinato con parmigiano, zafferano e carciofi e continuerà con il filetto di cefalo gratinato ai pepi con liscari e crema di bottarga. La torta Pavlova chiuderà in dolcezza questo percorso di sapori ben definiti ed equilibrati, armoniosamente combinati.



Un menù elegante e raffinato che potrà essere gustato da oggi fino alla Festa della Donna. Domenica il ristorante sarà aperto a pranzo e, per l’occasione, anche a cena.



Per info e prenotazioni: 0541 393238 | info@quartopianoristorante.com.