Il comune di Coriano nomina 27 scrutatori tra loro 11 giovani nuovi iscritti

| 10:55 - 06 Marzo 2020

In attesa delle indicazioni operative sulla sospensione del referendum costituzionale la commissione già convocata per il giorno 06/03/2020 si è regolarmente riunita per procedere alla nomina dei 27 scrutatori da assegnare ai seggi per il referendum del 29 marzo.

Come per le passate elezioni la commissione ha chiesto la disponibilità dei soggetti iscritti all’Albo unico degli scrutatori. Sono giunte alla Commissione 44 comunicazioni di disponibilità quindi la Commissione ha deciso di individuare, tra i candidati, gli 11 giovani nuovi iscritti all’Albo con la revisione dello scorso gennaio e di procedere alla nomina casuale dei restanti.





Domenica Spinelli (sindaco di Coriano): “In questi anni abbiamo dato sempre priorità ai giovani attraverso la massima pubblicità nei tempi delle domande. Il risultato è soddisfacente e proprio per questo i membri della commissione hanno condiviso il principio di ammettere tutti i nuovi iscritti.”