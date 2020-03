Sport

Rimini

| 10:49 - 06 Marzo 2020

Alex Simoncelli sarà l'ex della partita.

Confermato il recupero della partrita di basket del campionato di serie B maschile tra Albergatore Pro e Teate Basket Chieti, in programma martedì 10 marzo al Palasport Flaminio. Si giocherà a porte chiuse come da disposizioni governative e federali in conseguenza dell’emergenza Coronavirus. Non si giocherà alle ore 21, ma alle ore 18,30. Il match sarà in diretta tv sul canale 91 del digitale terrestre.