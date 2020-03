Attualità

| 10:12 - 06 Marzo 2020

Nonna Giannina e l'assessore Mattia Morolli.

Compie cento anni Giannina Morelli, che non ha mancato – lucida come sempre – di festeggiare il traguardo nei giorni scorsi con tutta la famiglia nella sua casa di Rivabella. Insieme a quattro generazioni tra figli e nipoti sono accorsi da varie regioni di Italia per festeggiarla, presente con l'omaggio floreale a nome dell’Amministrazione comunale l’assessore Mattia Morolli.