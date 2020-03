Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 09:13 - 06 Marzo 2020

L'Amministrazione Comunale informa che nella giornata di giovedì è stato segnalato un caso positivo a Covid-19 nel Comune di Montescudo-Monte Colombo: si tratta di una persona adulta in buona salute e che, per precauzione, si trova a casa sotto stretto controllo dell'Ausl. Ai fini della sicurezza collettiva, le autorità preposte stanno facendo tutte le verifiche previste dai protocolli. Nel frattempo si invita la cittadinanza a rispettare tutte le prescrizioni diramate in questi giorni.