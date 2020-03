Cattolica, 16enne in coma etilico: ricoverata sotto osservazione

Cronaca

| 07:54 - 06 Marzo 2020

Troppo alcool, ragazza ricoverata in coma etilico.

Una giovane di 16 anni è stata trovata in un parco a Cattolica riversa a terra svenuta. E' successo nella notte tra mercoledì e giovedì. A soccorrerla un operatore del 118 non in servizio che si è accorto della situazione e ha dato l'allarme. Una volta in ospedale a Riccione le analisi hanno rivelato che la ragazza era completamente ubriaca: aveva bevuto talmente tanto da arrivare al pronto soccorso in coma etilico. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Cattolica per ricostruire la serata della giovane. Le condizioni della 16enne sono in miglioramento.